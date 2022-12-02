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2 часа назад

Дочь Заворотнюк показала фото и видео из бани в Подмосковье

Мослента

Фото и видео из бани в подмосковном Ногинске показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, модель и блогер Анна Заворотнюк.

Дочь Заворотнюк показала фото и видео из бани в Подмосковье
Фото: МослентаМослента

«Как же чудесно оказаться в зимнюю морозную пору в котле с водой, как парное молоко», — написала она в своем блоге.

Публикацию девушка подкрепила серией фото и видео, сделанных во время отдыха с подругами.

Фолловеры восхитились и атмосферой, и внешним видом Заворотнюк.

«Кайф!», «Какое-то волшебство», «Замечательно», «А-а-а, как прикольно!», «Богиня», «Аня, вы невероятно красивая и очаровательная», — написали они.

Звёзды,Анна Заворотнюк,Анастасия Заворотнюк,
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