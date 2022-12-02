Анна Asti пожаловалась на проблемы со здоровьем

Певица Анна Asti в разговоре с PROZvezd призналась, что в последнее время испытывает серьезные проблемы со сном.
«За последние несколько суток я спала всего часов пять! Конечно, это очень мало. Я понимаю, что любое свободное время, которое ты можешь себе позволить, а я себе позволить его пока не могу, нужно проводить в постели», — подчеркнула Asti.
Она отметила, что из-за недосыпа у нее пропал аппетит. Вместе с этим исполнительница настолько загружена работой, что не может позволить себе время на отдых. Анна Asti посоветовала фанатам беречь хотя бы свои нервы, если энергии уже не осталось.
«Когда энергия на исходе, получается, что ты последние нервы тратишь. Потому что переживаешь. Я поняла, что нужно максимально беречь свой ресурс. Если не получается скапливать энергию, то нужно беречь хотя бы то, что осталось», — резюмировала певица.