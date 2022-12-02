57-летняя модель показала лицо без макияжа и фильтров

«Любим тебя видеть такой естественной», «Это фото очень красивое и искреннее», «Старение — это подарок, который нужно принимать с благодарностью», «Ты прекрасна как снаружи, так и внутри», «Ты все еще та самая красивая женщина, на которую я смотрел будучи подростком», — писали они.