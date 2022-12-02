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2 часа назад

57-летняя модель показала лицо без макияжа и фильтров

Lenta.ruиещё 1

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала естественную внешность и порадовала фанатов. Соотвествующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

57-летняя модель показала лицо без макияжа и фильтров
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Манекенщица поделилась новым фото, на котором она позирует, лежа в кресле. При этом на размещенном кадре видно, что звезда снялась без макияжа, а волосы распустила.

«Уставшая, но очень довольная 57-летняя женщина рано утром, которой нечего скрывать», — подписала публикацию Поризкова, которая набрала более 67 тысяч лайков.

При этом модель добавила, что многие люди говорят ей, что за необработанные фильтрами снимки ей должно быть стыдно.

«Старение — это не болезнь. Это нужно принять», — высказалась она.

Поклонники оценили позицию и внешний вид модели в комментариях под постом.

«Любим тебя видеть такой естественной», «Это фото очень красивое и искреннее», «Старение — это подарок, который нужно принимать с благодарностью», «Ты прекрасна как снаружи, так и внутри», «Ты все еще та самая красивая женщина, на которую я смотрел будучи подростком», — писали они.

Звёзды,Паулина Поризкова,
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