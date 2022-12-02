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2 часа назад

Мама Зендеи прокомментировала слухи о помолвке актрисы с Томом Холландом

Lenta.ruиещё 1

Мама американской актрисы Зендеи Клэр Стормер намекнула на недостоверность новостей о помолвке ее дочери с артистом Томом Холландом, назвав их кликбейтом. Об этом пишет PageSix.

Мама Зендеи прокомментировала слухи о помолвке актрисы с Холландом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Стормер выставила определение слова «кликбейт» у себя в сторис. «Кликбейтом, как правило, обозначают практику написания сенсационных или вводящих в заблуждение заголовков с целью набрать просмотры. Он основывается на преувеличении информации или исключении контекста, чтобы привлечь трафик. Термин используется в пренебрежительном значении», — написала она.

Слухи о помолвке Зендеи с Холланом появились после того, как один из пользователей сети подтвердил эту информацию в Twitter, сославшись на «источники». Ранее в ноябре в US Weekly вышел материал, посвященный отношениям между кинозвездами. Один из источников издания, близкий к актерам, рассказал, что влюбленные «планируют совместное будущее».

Звёзды,Том Холланд,
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