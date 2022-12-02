Мама Зендеи прокомментировала слухи о помолвке актрисы с Холландом

Мама американской актрисы Зендеи Клэр Стормер намекнула на недостоверность новостей о помолвке ее дочери с артистом Томом Холландом, назвав их кликбейтом. Об этом пишет PageSix.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Стормер выставила определение слова «кликбейт» у себя в сторис. «Кликбейтом, как правило, обозначают практику написания сенсационных или вводящих в заблуждение заголовков с целью набрать просмотры. Он основывается на преувеличении информации или исключении контекста, чтобы привлечь трафик. Термин используется в пренебрежительном значении», — написала она.