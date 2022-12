Кардашьян с дочерью сняли видео под музыку российской группы

На размещенных кадрах знаменитость и ее дочь поочередно повторяют звучащий на английском текст: My life, my rules / My style, my attitude / You love me or hate me? / I don't get, but don't play with me (с английского: «Моя жизнь, мои правила, мой стиль, моя позиция. Ты любишь меня или ненавидишь? Я не понимаю. Но не нужно со мной играть» — «прим. Ленты.ру»). При этом на фоне звучит мелодия из композиции «Дикая львица» калининградского дуэта.