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8 минут назад

Ким Кардашьян с дочерью сняли видео под музыку российской группы

Lenta.ru

Американская телезвезда, блогерша и бизнесвумен Ким Кардашьян с дочерью Норт Уэст сняли видео для соцсети TikTok под музыку российской группы Alex & Rus. Соответствующую информацию приводит Super.

Кардашьян с дочерью сняли видео под музыку российской группы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах знаменитость и ее дочь поочередно повторяют звучащий на английском текст: My life, my rules / My style, my attitude / You love me or hate me? / I don't get, but don't play with me (с английского: «Моя жизнь, мои правила, мой стиль, моя позиция. Ты любишь меня или ненавидишь? Я не понимаю. Но не нужно со мной играть» — «прим. Ленты.ру»). При этом на фоне звучит мелодия из композиции «Дикая львица» калининградского дуэта.

«Для двух парней из Калининграда, которые и представить не могли, что когда-либо будут заниматься музыкой, осознавать, что Ким Кардашьян — культовая личность (...), получившая мировое признание, использовала нашу аудиодорожку, конечно, сказочно и безумно приятно. Это для нас что-то за гранью возможного. Плюс это видео с дочкой, и это льстит вдвойне. Чувства не описать словами», — рассказали изданию о своей реакции на публикацию телезвезды музыканты.

Звёзды,Ким Кардашьян,
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