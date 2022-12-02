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19 минут назад

Супермодель Алессандра Амбросио снялась в прозрачном нижнем белье

Super.ru

У бразильской топ-модели и экс-«ангела» Victoria's Secret в 41 год фигура 25-летней девушки. И точно ничуть не хуже, чем в те золотые поры, когда она ходила по подиуму в нижнем белье и с крыльями за спиной. Как ей это удается?

Алессандра Амбросио снялась в прозрачном нижнем белье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Да, в генетическую лотерею Алессандра в этой жизни однозначно выиграла и до появления детей про лишние килограммы даже не слышала. Но вот после рождения первого ребенка в 2008 году фигура супермодели претерпела значительные изменения: Алессандра поправилась на 27 килограммов. Ну и поскольку по контракту возвращаться на подиум ей нужно было через три месяца после родов, Амбросио начала активно бороться за стройность.

Super.ru

Так в ее жизни появилось много самого разнообразного спорта.

«С тех пор у меня сайкл по понедельникам, пилатес по средам и йога по пятницам. Иногда кажется, что есть вещи поважнее тренировок, но их нет. Ведь нет ничего важнее здоровья», — заявляла модель в интервью.

Рацион супермодели пришлось тоже строго контролировать и ежедневно подсчитывать калории. Результат налицо. Вернее, на лице и на теле. Амбросио и сейчас даст фору любой юной модели и регулярно демонстрирует фантастическую форму в рекламных кампаниях ведущих брендов.

На свежих фото супермодель рекламирует, как ни странно, не нижнее белье, а украшения. Так что все внимание, по идее, на них. Но мы же не одни такие и смотрим, не сводя глаз, только на роскошную Алессандру?

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