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2 часа назад

Водонаева заявила, что дочь Киркорова "скоро даст всем огня"

Газета.Ru

Телеведущая и блогерша Алена Водонаева отметила в Telegram-канале, что дочь артиста Филиппа Киркорова Алла-Виктория растет с пылким темпераментом. Водонаева уверила, что девочка "скоро даст всем огня".

Водонаева заявила, что дочь Киркорова "скоро даст всем огня"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Такой Дракарис устроит, мало не покажется", - заявила ведущая.

"Дракарис" - слово на выдуманном языке из вселенной "Игры Престолов". Оно переводится как "драконий огонь" и используется для команды атаки драконам.

1 декабря Киркоров отметил день рождения дочери. Певец подарил 11-летней девочке набор серег из последней коллекции Louis Vuitton. Аксессуар стоил артисту 52 тыс. рублей. В ноябре Киркоров заявил, что устроит "самую крутую новогоднюю вечеринку" в Москве.

Звёзды,Филипп Киркоров,Louis Vuitton,
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