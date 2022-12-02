Водонаева заявила, что дочь Киркорова "скоро даст всем огня"

Телеведущая и блогерша Алена Водонаева отметила в Telegram-канале, что дочь артиста Филиппа Киркорова Алла-Виктория растет с пылким темпераментом. Водонаева уверила, что девочка "скоро даст всем огня".
"Такой Дракарис устроит, мало не покажется", - заявила ведущая.
"Дракарис" - слово на выдуманном языке из вселенной "Игры Престолов". Оно переводится как "драконий огонь" и используется для команды атаки драконам.
1 декабря Киркоров отметил день рождения дочери. Певец подарил 11-летней девочке набор серег из последней коллекции Louis Vuitton. Аксессуар стоил артисту 52 тыс. рублей. В ноябре Киркоров заявил, что устроит "самую крутую новогоднюю вечеринку" в Москве.