Водонаева заявила, что дочь Киркорова "скоро даст всем огня"

Телеведущая и блогерша Алена Водонаева отметила в Telegram-канале, что дочь артиста Филиппа Киркорова Алла-Виктория растет с пылким темпераментом. Водонаева уверила, что девочка "скоро даст всем огня".

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"Такой Дракарис устроит, мало не покажется", - заявила ведущая.

"Дракарис" - слово на выдуманном языке из вселенной "Игры Престолов". Оно переводится как "драконий огонь" и используется для команды атаки драконам.