Самойлова надела держащееся «на честном слове» платье

Выбранное для похода на день рождения своей матери платье продемонстрировала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова.
«Держится на честном слове, короче говоря», — отреагировал на увиденное автор Telegram-канала «Светские хроники». В кадре на знаменитости надето розовое шелковое мини-платье без бретелей с глубоким декольте и «розами» на груди.
В день рождения матери Самойловой знаменитая семья устроила женщине сюрприз с дорогой из букетов от каждого родственника. В конце пути они все встретили ее и взорвали хлопушки. После этого модель сводила родительницу в спа-салон, а завершилось торжество за праздничным столом.