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47 минут назад

Певица Лолита показалась поклонникам без макияжа и укладки

runews24.ru

Она рассказала, что заболела простудой из-за холода в концертных залах.

Лолита показалась поклонникам без макияжа и укладки
Фото: runews24.rurunews24.ru

Российская певица Лолита Милявская показала поклонникам свое лицо без макияжа. Видео «без фильтров» она опубликовала в своем Telegram-канале.

runews24.ru

Певица отметила, что «начнет без фильтров», после чего рассказала, что приболела. По словам Лолиты, во время проведения своих концертов она заболела простудным заболеванием из-за того, что в концертных залах была слишком низкая температура. Она сообщила, что некоторые во время ее выступлений, чтобы спастись от холода, сидели в зале в верхней одежде.

Певица показалась поклонникам на видео в бледно-голубой пижаме. При этом подписчики свое внимание обратили на отсутствие какого-либо макияжа и укладки у артистки.

Звёзды,Лолита Милявская,
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