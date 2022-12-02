Лолита показалась поклонникам без макияжа и укладки

Певица отметила, что «начнет без фильтров», после чего рассказала, что приболела. По словам Лолиты, во время проведения своих концертов она заболела простудным заболеванием из-за того, что в концертных залах была слишком низкая температура. Она сообщила, что некоторые во время ее выступлений, чтобы спастись от холода, сидели в зале в верхней одежде.