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1 час назад

Названо имя новой возлюбленной рэпера Тимати

Lenta.ruиещё 2

Рэпер Тимати начал встречаться с арт-дилером и куратором выставок Паулиной Фирстовой. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источник.

Названо имя новой возлюбленной рэпера Тимати
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации собеседника издания, пара появилась на одном из светских мероприятий Москвы. Сообщается, что 24-летняя девушка помогала музыканту подбирать коллекцию предметов искусства со всего света.

StarHit пишет, что Фирстова окончила МГУ с красным дипломом, а также получила образование на факультете «Сотбис» в Лондоне.

В мае телеведущая Ксения Собчак высмеяла бывшую возлюбленную Тимати Валентину Иванову. Знаменитость опубликовала фотографию музыканта с моделью, которую папарацци сделали на праздновании дня рождения Филиппа Киркорова. Кроме того, она поделилась несколькими снимками бывших возлюбленных певца: манекенщиц Екатерины Сафаровой и Анастасии Решетовой, — заявив, что всем своим возлюбленным мужчина преподносит одинаковые подарки. Речь шла о браслете Love с бриллиантами ювелирного дома Cartier и кольце с крупным бриллиантом.

Звёзды,Анастасия Решетова,Валентина Иванова,Ксения Собчак,Филипп Киркоров,МГУ,
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