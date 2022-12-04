Названо имя новой возлюбленной рэпера Тимати

Рэпер Тимати начал встречаться с арт-дилером и куратором выставок Паулиной Фирстовой. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источник.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По информации собеседника издания, пара появилась на одном из светских мероприятий Москвы. Сообщается, что 24-летняя девушка помогала музыканту подбирать коллекцию предметов искусства со всего света.

StarHit пишет, что Фирстова окончила МГУ с красным дипломом, а также получила образование на факультете «Сотбис» в Лондоне.