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1 час назад

Решетова раскрыла личные способы поднятия самооценки

Мослента

Личные способы поднятия самооценки раскрыла в своем Telegram-канале известная модель, экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова.

Решетова раскрыла способы поднятия самооценки
Фото: МослентаМослента

«Для меня любовь к себе — это принятие себя таким, какой ты есть, уважение своих решений и желаний. Я за развитие и улучшение себя, но взращивать нужно то, что уже заложено. Не заниматься самобичеванием и не пытаться себя перекроить», — написала знаменитость.

Она отметила, что для улучшения самоощущения и повышения самооценки нужно заботиться о себе, сделать это регулярным ритуалом. Один из ключевых моментов, по мнению Решетовой, — это забота о здоровье. Модель при возникновении малейших жалоб проходит медицинское обследование и обращается к врачу. Кроме того, важно следить за питанием, проявлять любовь к телу (например, расслабляться в ванной), позволять себе отдыхать, быть наедине с собой, отметила знаменитость.

Также следует заниматься спортом. Сегодня каждый человек может найти занятие по душе: беговые дорожки, пилатес, бокс, функциональные тренировки, танцы. По словам модели, это полезно для поддержания и физической формы, и эмоционального равновесия.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
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