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3 часа назад

Певица Саша Савельева анонсировала возвращение на сцену

Слово и Дело

Выпускница «Фабрики звезд» Саша Савельева собралась реанимировать карьеру. Ради этого она решила сменить стиль исполнения и псевдоним.

Певица Саша Савельева анонсировала возвращение на сцену
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Еще в самом начале певица предпочитала, чтобы ее называли полным именем. Однако журналисты и фанаты сокращали его, и в итоге прижился сокращенный вариант. Сейчас же звезда намерена начать петь на английском языке и хочет, чтобы псевдоним соответствовал репертуару.

«Я просто сделала небольшое обрезание и получилось все то же звучное SASHA SAVE, долго изощряться не пришлось. Все уже было придумано моим родом. Так что представляю вам себя», — поделилась Савельева.

Также оказалось, бывшая участница группы «Фабрика» планирует освоить еще одну профессию. Девушка всерьез намерена стать психологом и уже имеет план действий по скорейшему освоению нового ремесла.

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