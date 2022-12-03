Певица Саша Савельева анонсировала возвращение на сцену

Еще в самом начале певица предпочитала, чтобы ее называли полным именем. Однако журналисты и фанаты сокращали его, и в итоге прижился сокращенный вариант. Сейчас же звезда намерена начать петь на английском языке и хочет, чтобы псевдоним соответствовал репертуару.