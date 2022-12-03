Певица Саша Савельева анонсировала возвращение на сцену

Выпускница «Фабрики звезд» Саша Савельева собралась реанимировать карьеру. Ради этого она решила сменить стиль исполнения и псевдоним.
Еще в самом начале певица предпочитала, чтобы ее называли полным именем. Однако журналисты и фанаты сокращали его, и в итоге прижился сокращенный вариант. Сейчас же звезда намерена начать петь на английском языке и хочет, чтобы псевдоним соответствовал репертуару.
«Я просто сделала небольшое обрезание и получилось все то же звучное SASHA SAVE, долго изощряться не пришлось. Все уже было придумано моим родом. Так что представляю вам себя», — поделилась Савельева.
Также оказалось, бывшая участница группы «Фабрика» планирует освоить еще одну профессию. Девушка всерьез намерена стать психологом и уже имеет план действий по скорейшему освоению нового ремесла.