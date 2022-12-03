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37 минут назад

Лолита рассказала, как ее чуть не обокрали мошенники

Мария Каткова

Певица Лолита рассказала, как чуть не стала жертвой мошенников и призвала всех быть внимательнее. Видео с рассказом она опубликовала в своем Telegram-канале.

Лолита рассказала, как ее чуть не обокрали мошенники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На рассказ ее натолкнула ситуация, которая произошла с ее подругой. Женщине прислали сообщение и голосом Лолиты попросили перевести деньги на определенный счет. Подруга начала звонить певице и выяснила, что это были мошенники.

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Звезда призвала всех быть внимательнее и не реагировать на подобные сообщения или блокировать людей, присылающих их. Лолита призналась, что сама едва не становилась жертвой мошенников. Ей несколько раз присылали сообщения от друзей с просьбой выручить финансово. В таком случае она перезванивала на реальные телефоны и уточняла все подробности.

Ранее сообщалось, что Лолита случайно проговорилась о новом возлюбленном.

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