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41 минуту назад

Ивлеева вспомнила о желании уйти в монастырь

Мослентаиещё 2

О желании в детстве уйти в монастырь вспомнила блогер и телеведущая Настя Ивлеева в интервью «Кинопоиску». Она призналась, что такие мысли посещали ее из-за проблем в семье.

Ивлеева вспомнила о желании уйти в монастырь
Фото: МослентаМослента

«Внутри семьи была драма, не хочу сильно в подробности погружаться. Очень сложный период, я сама еще была ребенком и не могла толком брать ответственность за свою жизнь. Было ощущение полного тупика. Думала, уйду в монастырь, пусть меня заберут, воспитают, что угодно со мной сделают, просто чтобы убежать от мира, от ответственности, от своих переживаний, горестей и печалей», — рассказала

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