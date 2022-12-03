Ивлеева вспомнила о желании уйти в монастырь

«Внутри семьи была драма, не хочу сильно в подробности погружаться. Очень сложный период, я сама еще была ребенком и не могла толком брать ответственность за свою жизнь. Было ощущение полного тупика. Думала, уйду в монастырь, пусть меня заберут, воспитают, что угодно со мной сделают, просто чтобы убежать от мира, от ответственности, от своих переживаний, горестей и печалей», — рассказала