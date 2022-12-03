Старшая дочь Бена Аффлека отметила 17-летие в Белом доме

Накануне Вайолет, старшая дочь Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер, отметила свои 17 лет. В день рождения девушка дебютировала в высшем обществе и познакомилась сразу с двумя мировыми лидерами — Джо Байденом и Эммануэлем Макроном. И нет, это не реалити «Уже можно» на MTV. Дженнифер Гарнер и Вайолет стали почетными гостями праздничного обеда в честь визита французского президента в США.