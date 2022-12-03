Старшая дочь Бена Аффлека отметила 17-летие в Белом доме

Накануне Вайолет, старшая дочь Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер, отметила свои 17 лет. В день рождения девушка дебютировала в высшем обществе и познакомилась сразу с двумя мировыми лидерами — Джо Байденом и Эммануэлем Макроном. И нет, это не реалити «Уже можно» на MTV. Дженнифер Гарнер и Вайолет стали почетными гостями праздничного обеда в честь визита французского президента в США.
Вайолет надела блестящее черное платье и дополнила образ красными туфлями и маленькой элегантной сумочкой. А Дженнифер выбрала длинное платье Ralph Lauren и туфли на платформе. Сходство дочки с мамой ну просто невозможно не отметить!
Напомним, что Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек поженились в 2005 году и спустя 10 лет объявили о разводе. Помимо Вайолет бывшие супруги воспитывают 11-летнего Самюэля и 14-летнюю Серафину.