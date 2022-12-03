Евгения Крюкова раскрыла причину смерти бывшего мужа

Актриса Евгения Крюкова рассказала, от чего погиб ее бывший муж Александр Краев. Об этом она сообщила в программе "Судьба человека".
Крюкова отметила, что была в разводе с бизнесменом, но сохраняла хорошие отношения. Вместе они воспитывали общую дочь Евдокию.
Краева не стало в 2021 году. До этого он переболел коронавирусной инфекцией. Актриса рассказала, что ее бывший супруг перенес инфаркт, который появился из-за постковидного синдрома. После приступа он планировал быстро встать на ноги и продолжить работать, но этого не случилось.
"Дочь переживала очень тяжело. Они любили друг друга"