Евгения Крюкова раскрыла причину смерти бывшего мужа

Актриса Евгения Крюкова рассказала, от чего погиб ее бывший муж Александр Краев. Об этом она сообщила в программе "Судьба человека".

Крюкова отметила, что была в разводе с бизнесменом, но сохраняла хорошие отношения. Вместе они воспитывали общую дочь Евдокию.

Краева не стало в 2021 году. До этого он переболел коронавирусной инфекцией. Актриса рассказала, что ее бывший супруг перенес инфаркт, который появился из-за постковидного синдрома. После приступа он планировал быстро встать на ноги и продолжить работать, но этого не случилось.