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2 часа назад

Евгения Крюкова рассказала, что ее экс-супруг умер от постковидного синдрома

Мария Каткова

Актриса Евгения Крюкова рассказала, от чего погиб ее бывший муж Александр Краев. Об этом она сообщила в программе "Судьба человека".

Евгения Крюкова раскрыла причину смерти бывшего мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Крюкова отметила, что была в разводе с бизнесменом, но сохраняла хорошие отношения. Вместе они воспитывали общую дочь Евдокию.

Краева не стало в 2021 году. До этого он переболел коронавирусной инфекцией. Актриса рассказала, что ее бывший супруг перенес инфаркт, который появился из-за постковидного синдрома. После приступа он планировал быстро встать на ноги и продолжить работать, но этого не случилось.

"Дочь переживала очень тяжело. Они любили друг друга"

Звёзды,Евгения Крюкова,
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