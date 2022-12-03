Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
45 минут назад

Бритни Спирс заявила, что готова умереть ради своих сыновей

Газета.Ru

Американская поп-певица Бритни Спирс выложила в личном блоге эмоциональный пост, в котором призналась, что «умрет» за своих сыновей.

Спирс заявила, что готова умереть ради своих сыновей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

41-летняя певица обратилась к сыновьям после того, как мальчики выразили желание воссоединиться с матерью, несмотря на «эмоциональную травму». Певица выложила в личном блоге фотографии своих детей от первого мужа Кевина Федерлайна --16-летнего Джейдена и 17-летнего Шона.

«Обоим моим мальчикам. Я люблю вас. Я готова умереть за вас! Я бы отдала все, чтобы только прикоснуться к вашим лицам! Я посылаю вам свою любовь. Ваша мамасита», — написала Бритни.

По данными инсайдеров, певица практически не видится с наследниками из-за напряженных отношений с бывшим мужем, а также из-за нежелания самих подростков общаться с матерью из-за ее откровенных фотографий. Однако в сентябре Шон и Джейден заявили в новостном интервью ITV, что хотят наладить отношения с матерью «когда ей станет лучше».

Бритни Спирс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители