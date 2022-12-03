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1 час назад

Певица Шер назвала главную причину увлечения молодыми мужчинами

Inc-News

Большинство бойфрендов знаменитости были представителями совсем других поколений.

Шер назвала главную причину увлечения молодыми мужчинами
Фото: Inc-NewsInc-News

Известная певица Шер никогда не скрывала свою личную жизнь, как никогда не стеснялась заводить отношения с мужчинами намного младше себя.

Вот и нынешний роман 76-летней певицы с 36-летним продюсером Александром Эдвардсом, если честно, мало кого удивил.

Недавно в откровенном интервью знаменитость рассекретила свои любовные пристрастия к молоденьким бойфрендам.

«Я люблю мужчин, романтику, отношения. Без этого женщина не может жить. Но если бы я встречалась с ровесниками, у меня не было бы столько свиданий, и моя жизнь не стала бы такой интересной. Но самое главное в том, что рядом с молодым возлюбленным мне удается нарушить законы физики и повернуть время вспять. Если моему парню тридцать шесть, то и я поневоле чувствую себя настолько же. Те, кто проходил через это, меня поймут. И я не откажусь от этого, пока жива», - рассказала Шер.

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