Шер назвала главную причину увлечения молодыми мужчинами

«Я люблю мужчин, романтику, отношения. Без этого женщина не может жить. Но если бы я встречалась с ровесниками, у меня не было бы столько свиданий, и моя жизнь не стала бы такой интересной. Но самое главное в том, что рядом с молодым возлюбленным мне удается нарушить законы физики и повернуть время вспять. Если моему парню тридцать шесть, то и я поневоле чувствую себя настолько же. Те, кто проходил через это, меня поймут. И я не откажусь от этого, пока жива», - рассказала Шер.