Как голливудская звезда: Юлия Барановская в новом образе

Телеведущая стала похожа на Дженнифер Энистон.

Фото: Wikimedia.org Wikimedia.org

Юлия Барановская сменила имидж перед возвращением в эфир Первого канала. Накануне она провела несколько часов в салоне красоты, где ей подобрали новую прическу. Телеведущая осталась очень довольна результатом работы. Поклонники отметили, что она стала похожа на Дженнифер Энистон.

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Это уже не первый раз, когда Юлия Барановская меняет образ. В прошлом году она кардинально изменилась и из брюнетки стала блондинкой. Долгое время Юля отдавала предпочтение натуральному, русому, цвету волос, однако решилась на эксперимент. Тогда причиной смена образа стали изменения в личной жизни. Телеведущая отправилась в отпуск на Мальдивы в компании мужчины.