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1 час назад

Как голливудская звезда: Юлия Барановская в новом образе

New Magazine

Телеведущая стала похожа на Дженнифер Энистон.

Как голливудская звезда: Юлия Барановская в новом образе
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

Юлия Барановская сменила имидж перед возвращением в эфир Первого канала. Накануне она провела несколько часов в салоне красоты, где ей подобрали новую прическу. Телеведущая осталась очень довольна результатом работы. Поклонники отметили, что она стала похожа на Дженнифер Энистон.

New Magazine

Это уже не первый раз, когда Юлия Барановская меняет образ. В прошлом году она кардинально изменилась и из брюнетки стала блондинкой. Долгое время Юля отдавала предпочтение натуральному, русому, цвету волос, однако решилась на эксперимент. Тогда причиной смена образа стали изменения в личной жизни. Телеведущая отправилась в отпуск на Мальдивы в компании мужчины.

Сейчас Барановская вновь вернулась к своему натуральному цвету волос, но отказалась от хвоста. Возможно, в личной жизни Барановской опять перемены. Напомним, в эфир Первого канала спустя несколько месяцев перерыва, вернулось телевизионное шоу «Мужское/женское» с участием Юлии Барановской.

Звёзды,Юлия Барановская,Дженнифер Энистон,Первый канал,
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