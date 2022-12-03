Бузова обсудила с тарологом возможное замужество в 2023 году

«Оля, вижу у вас огромный потенциал в карьере. Есть много перспектив, просто феерия. И деньги, и карьера, и успех, и слава. Это все будет в 2023 году. К сожалению, пока рядом мужчины не вижу достойного», — предупредила эксперт.