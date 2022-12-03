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1 час назад

Ольга Бузова обсудила с тарологом свое возможное замужество в 2023 году

Слово и Дело

Телеведущая Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2016 году. Вероятность своего замужества в 2023 году она обсудила с тарологом.

Бузова обсудила с тарологом возможное замужество в 2023 году
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Экс-ведущая шоу «Дом-2» обратилась к экспертам передачи «Утренние гадания» на телеканале ТВ-3, чтобы узнать свое будущее. Однако специалисты не стали обнадеживать блондинку.

«Оля, вижу у вас огромный потенциал в карьере. Есть много перспектив, просто феерия. И деньги, и карьера, и успех, и слава. Это все будет в 2023 году. К сожалению, пока рядом мужчины не вижу достойного», — предупредила эксперт.

Популярность Бузовой только набирает обороты, но найти свою любовь ей так и не удалось. За плечами звезды отношения с блогером Давидом Манукяном, с которым она рассталась с громким скандалом.

Звёзды,Давид Манукян,Ольга Бузова,Дмитрий Тарасов,
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