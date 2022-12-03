Бузова обсудила с тарологом возможное замужество в 2023 году

Телеведущая Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2016 году. Вероятность своего замужества в 2023 году она обсудила с тарологом.
Экс-ведущая шоу «Дом-2» обратилась к экспертам передачи «Утренние гадания» на телеканале ТВ-3, чтобы узнать свое будущее. Однако специалисты не стали обнадеживать блондинку.
«Оля, вижу у вас огромный потенциал в карьере. Есть много перспектив, просто феерия. И деньги, и карьера, и успех, и слава. Это все будет в 2023 году. К сожалению, пока рядом мужчины не вижу достойного», — предупредила эксперт.
Популярность Бузовой только набирает обороты, но найти свою любовь ей так и не удалось. За плечами звезды отношения с блогером Давидом Манукяном, с которым она рассталась с громким скандалом.