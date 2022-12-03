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40 минут назад

Одна жизнь на двоих: Юлия Меньшова призналась в любви

New Magazine

Актриса и телеведущая призналась, что сейчас чувства к супругу стали такими, как 25 лет назад.

Одна жизнь на двоих: Юлия Меньшова призналась в любви
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

Юлия Меньшова рассказала о чувствах к мужу спустя 25 лет брака.

«Мы с мужем вдвоем уехали ненадолго в леса под Петербург, а потом заскочили и в сам город. И вдруг, спустя вот эти пресловутые 25 лет, я снова ощутила то время, когда все только начиналось. Когда наши дети были еще лишь нашей счастливой фантазией о будущем, а мы понятия не имели о предстоящих трудностях долгого пути. Снова — только я и он», — призналась Юлия.

New Magazine

Звезда поделилась своими рассуждениями на тему любви и раскрыла секрет крепких отношений.

«В этой спирали развития отношений есть удивительная мудрость — на очередном ее витке опять оказаться вдвоем. Все те же мы. Только наша любовь, умноженная общими воспоминаниями, выросшими детьми, ушедшими родителями и предстоящими внуками — давно уже перестала быть лишь неуловимым чувством, воплотившись во вполне осязаемую одну на двоих — жизнь», — написала актриса.

Напомним, в семейной жизни телеведущей было не всегда все гладко. После рождения двух детей у них с мужем возник сложный период. Громких ссор и конфликтов не было. Но и страсть угасла окончательно. Не выдержав равнодушия супруга, Юлия Меньшова предложила ему разъехаться. Однако поговаривали, у Гордина случился страстный роман на стороне с актрисой Ингой Оболдиной, с которой он прожил в гражданском браке четыре года. Потом история забылась, а спустя четыре года Юлия и Игорь рассказали, что вновь сошлись.

«Это был тяжелый опыт на самом деле. Но он помог как-то со стороны посмотреть на ситуацию в семье и начать ценить отношения, каждую минуту, прожитую вместе», — сейчас вспоминает актер.

Им этот кризис удалось преодолеть и сейчас пара Гордина и Меньшовой снова счастлива вместе.

Звёзды,Юлия Меньшова,
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