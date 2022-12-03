Одна жизнь на двоих: Юлия Меньшова призналась в любви

«Мы с мужем вдвоем уехали ненадолго в леса под Петербург, а потом заскочили и в сам город. И вдруг, спустя вот эти пресловутые 25 лет, я снова ощутила то время, когда все только начиналось. Когда наши дети были еще лишь нашей счастливой фантазией о будущем, а мы понятия не имели о предстоящих трудностях долгого пути. Снова — только я и он», — призналась Юлия.