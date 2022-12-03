Эльдар Джарахов рассказал о самом большом гонораре в жизни

Видеоблогер и музыкант Эльдар Джарахов рассказал, что однажды заработал на корпоративе три миллиона рублей за исполнение всего половины куплета. В этом Джарахов признался в интервью Карену Адамяну, ведущему YouTube-канала «Макарена».
«Три миллиона рублей за половину куплета. Не могу сказать, как и где», – заявил блогер, отвечая на вопрос про самый большой гонорар в жизни.
К числу своих самых больших гонораров Джарахов также отнес оплату за выступление всего с одной песней – «Я – Гусейн Гасанов». За короткий перформанс музыкант получил около 700 тыс. руб.
«Я пипец как люблю корпоративы. Меня оттуда гнать надо», – заключила интернет-звезда.
Перед Джараховым на вопрос о самом большом гонораре ответил рэпер SQWOZ BAB. Он сказал, что иногда зарабатывает примерно по одному миллиону рублей за 15-30-минутные выступления в клубах.
Новое интервью с Джараховым за несколько дней набрало 55 тыс. просмотров, 1,6 тыс. лайков и около 150 комментариев.