Дочка Юлии Началовой отметила день рождения

Вере Алдониной исполнилось 16 лет.

В честь этого радостного события бабушка Таисия поделилась у себя на страничке в социальной сети архивными и сегодняшними снимками красавицы. «16 лет!!!», -подписала бабушка фото.

«Какая красивая девочка, в глазах отражение мамы», «Красавица ваша внучка», «Удивительная у вас девочка. на последнем фото на вас похожа», «Все самое лучшее взяла от родителей. Копия мамочки», «Одно лицо»- поздравляют поклонники.

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Праздник Вера провела в компании отца Евгения Алдонина и мачехи Ольги, а также подрастающих брата и сестры. Спортсмен устроил для дочки душевный праздник в кругу семьи в одном из столичных ресторанов. Кадрами семейной вечеринки в соцсетях поделилась жена Алдонина Ольга. На кадрах Вера выглядит счастливой.

Трогательное поздравление дочка Юлии Началовой получила и от пресс-секретаря артистки Анны Исаевой. Именно ее Началова в шутку называла своей «сестричкой».

«Верочка, моя девочка, любимая и самая здравомыслящая на свете! Желаю тебе влюбляться и быть окрыленной. Желаю, чтобы в тебя влюблялись и толпы поклонников были у твоих ног!» — написала она в социальных сетях.

Пресс-секретарь Началовой призвала Веру не забывать и про интеллектуальное развитие. Исаева отметила, что у девочки много времени и сил уходит на учебу. Она пожелала, чтобы девушка состоялась и сделала какие-то великие открытия в своей жизни.