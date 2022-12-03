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1 час назад

Настоящая красавица: дочка Юлии Началовой отметила день рождения

New Magazine

Вере Алдониной исполнилось 16 лет.

Дочка Юлии Началовой отметила день рождения
Фото: flickr.comflickr.com

В честь этого радостного события бабушка Таисия поделилась у себя на страничке в социальной сети архивными и сегодняшними снимками красавицы. «16 лет!!!», -подписала бабушка фото.

«Какая красивая девочка, в глазах отражение мамы», «Красавица ваша внучка», «Удивительная у вас девочка. на последнем фото на вас похожа», «Все самое лучшее взяла от родителей. Копия мамочки», «Одно лицо»- поздравляют поклонники.

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Праздник Вера провела в компании отца Евгения Алдонина и мачехи Ольги, а также подрастающих брата и сестры. Спортсмен устроил для дочки душевный праздник в кругу семьи в одном из столичных ресторанов. Кадрами семейной вечеринки в соцсетях поделилась жена Алдонина Ольга. На кадрах Вера выглядит счастливой.

Трогательное поздравление дочка Юлии Началовой получила и от пресс-секретаря артистки Анны Исаевой. Именно ее Началова в шутку называла своей «сестричкой».

«Верочка, моя девочка, любимая и самая здравомыслящая на свете! Желаю тебе влюбляться и быть окрыленной. Желаю, чтобы в тебя влюблялись и толпы поклонников были у твоих ног!» — написала она в социальных сетях.

Пресс-секретарь Началовой призвала Веру не забывать и про интеллектуальное развитие. Исаева отметила, что у девочки много времени и сил уходит на учебу. Она пожелала, чтобы девушка состоялась и сделала какие-то великие открытия в своей жизни.

Сегодня Вера Алдонина активно занимается творчеством и успешно строит карьеру певицы. Она часто появляется на светских мероприятиях в компании бабушки и дедушки. 16-летняя девушка мечтает стать актрисой и уже выбирает вуз для получения профессии.

Звёзды,Анна Исаева,Евгений Алдонин,
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