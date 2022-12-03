Анастасия Решетова откровенно рассказала о своей зависимости

Модель выложила в своем телеграм-канале пост, который начинается со слов «Моя зависимость». Признаемся, мы уже приготовились к худшему — опасное пристрастие к фотошопу? злоупотребление филлерами? — но все оказалось куда менее драматично: оказывается, у Анастасии бзик… на чистоте. По слова девушки, ей важно, чтобы все лежало на своих местах.
«Я не могу находиться в помещении, где беспорядок и грязь», — признается мама 3-летнего Ратмира (и тут мы парню совсем не завидуем).
Также она рассказала, что регулярно удивляет окружающих и даже гостей, внезапно бросая все дела и начиная убираться.
«Я часто принимаю душ, часто мою голову, умываюсь, меняю полотенца и постельное белье», — поделилась «бывшая» Тимати.
Свою привычку модель считает не вполне здоровой: в том числе и потому, что частое умывание вредит защитному барьеру кожи. Корни, как и у большинства проблем, находим в детстве: такое случается, когда ребенка воспитывают с упором на чувстве ответственности. В конце своего откровенного поста Анастасия задается вопросом: что это значит с точки зрения психологии? Предлагаем ответы доморощенных Фрейдов в комментариях не читать, а сразу обратиться к специалисту. Все-таки, какой бы она ни была, зависимость — дело серьезное.