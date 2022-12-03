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2 часа назад

Анастасия Решетова откровенно рассказала о своей зависимости

Super.ru

Модель выложила в своем телеграм-канале пост, который начинается со слов «Моя зависимость». Признаемся, мы уже приготовились к худшему — опасное пристрастие к фотошопу? злоупотребление филлерами? — но все оказалось куда менее драматично: оказывается, у Анастасии бзик… на чистоте. По слова девушки, ей важно, чтобы все лежало на своих местах.

Анастасия Решетова откровенно рассказала о своей зависимости
Фото: Super.ruSuper.ru

«Я не могу находиться в помещении, где беспорядок и грязь», — признается мама 3-летнего Ратмира (и тут мы парню совсем не завидуем).

Также она рассказала, что регулярно удивляет окружающих и даже гостей, внезапно бросая все дела и начиная убираться.

«Я часто принимаю душ, часто мою голову, умываюсь, меняю полотенца и постельное белье», — поделилась «бывшая» Тимати.

Свою привычку модель считает не вполне здоровой: в том числе и потому, что частое умывание вредит защитному барьеру кожи. Корни, как и у большинства проблем, находим в детстве: такое случается, когда ребенка воспитывают с упором на чувстве ответственности. В конце своего откровенного поста Анастасия задается вопросом: что это значит с точки зрения психологии? Предлагаем ответы доморощенных Фрейдов в комментариях не читать, а сразу обратиться к специалисту. Все-таки, какой бы она ни была, зависимость — дело серьезное.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
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