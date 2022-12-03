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1 час назад

Юлия Ефременкова призналась, что пока не готова к рождению детей

runews24.ru

Блогер перенесла тяжелую беременность. Ей ставили угрозу выкидыша.

Экс-участница «Дом-2» призналась, что больше не готова к детям
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

35-летняя экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова призналась, что пока не готова к рождению детей.

Напомним, что Юлия Ефременкова два месяца назад родила близнецов от Мондезира Свет-Амура. Теледива продолжительное время была в больнице с новорожденными, так как сыновья родились недоношенными.

«Думаю, что мы остановимся на двух детях. Ведь это же огромный труд, к тому же хочется их поставить на ноги, а мне не 20 лет. Ну а вообще, как Бог даст», — ответила на вопросы подписчиков блогер.

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