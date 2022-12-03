Экс-участница «Дом-2» призналась, что больше не готова к детям

Блогер перенесла тяжелую беременность. Ей ставили угрозу выкидыша.
35-летняя экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова призналась, что пока не готова к рождению детей.
Напомним, что Юлия Ефременкова два месяца назад родила близнецов от Мондезира Свет-Амура. Теледива продолжительное время была в больнице с новорожденными, так как сыновья родились недоношенными.
«Думаю, что мы остановимся на двух детях. Ведь это же огромный труд, к тому же хочется их поставить на ноги, а мне не 20 лет. Ну а вообще, как Бог даст», — ответила на вопросы подписчиков блогер.