Лепс вышвырнул микрофон и оставил недовольную публику

Певец Григорий Лепс закончил концерт в Санкт-Петербурге неожиданно для всех. Выходка музыканта во время выступления возмутила зрителей. Он сорвался на свою аудиторию.

Лепс выступил на сцене Ледового дворца в честь своего 60-летия. Во время мероприятия артист находится в эмоциональном состоянии. Сперва он высмеял селфи, которое пыталась сделать его поклонница на его фоне. Потом он высказал замечание другой девушке, которая хотела подойти к сцене, когда он еще не закончил песню. Звучала в речи музыканта и нецензурная брань прямо во время исполнения хита «Я уеду жить в Лондон».