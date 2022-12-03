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1 час назад

Лепс прервал выступление в Петербурге, вышвырнул микрофон и оставил недовольную публику

Слово и Дело

Певец Григорий Лепс закончил концерт в Санкт-Петербурге неожиданно для всех. Выходка музыканта во время выступления возмутила зрителей. Он сорвался на свою аудиторию.

Лепс вышвырнул микрофон и оставил недовольную публику
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Лепс выступил на сцене Ледового дворца в честь своего 60-летия. Во время мероприятия артист находится в эмоциональном состоянии. Сперва он высмеял селфи, которое пыталась сделать его поклонница на его фоне. Потом он высказал замечание другой девушке, которая хотела подойти к сцене, когда он еще не закончил песню. Звучала в речи музыканта и нецензурная брань прямо во время исполнения хита «Я уеду жить в Лондон».

«Песня про город, в который нас уже [не] пустят. Если только мы его не завоюем», — заявил Лепс.

Апогеем вечера стало неожиданное окончание концерта. Лепс вышвырнул микрофон и оставил недовольную публику, прервав концерт. Позже певец объяснил свое поведение плохим самочувствием. Стоит отметить, что такой концерт зрителям с первых рядов обошелся в 25 тысяч рублей.

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