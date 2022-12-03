Ида Галич показала, как носить “опасное” декольте

Российская телеведущая и блогер Ида Галич часто удивляет своих фанатов необыкновенными образами. Недавно знаменитость показала на странице в одной из популярных социальных сетей, как носить платья с глубоким декольте безупречно.

Ида опубликовала ролик, в котором наглядно продемонстрировала, что края платья с “опасным” вырезом на груди приклеиваются двусторонним скотчем к телу.

“Он нужен для того, чтобы во время съемок все крепко держалось, так как декольте очень опасное”, — объяснила Галич.

Освободиться от платья с таким секретом Иде оказалось нелегко.

Соцсети

Блогер также показала, что после скотча на ее коже еще долго остаются красные следы.