Звезда «Сумерек» показал, как прошел его медовый месяц

Тейлор Лотнер точно не принадлежит к числу знаменитостей, которые прячут свою личную жизнь от чужих глаз. Не успели 30-летний актер и его 25-летняя жена Тейлор вернуться из медового месяца на мексиканском курорте Пунта-Мита, как он тут же выложил видеонарезку самых милых моментов в Инстаграм (запрещен в РФ).
«Я могу привыкнуть к жизни с тобой», — подписал Лотнер видео, в котором молодожены ужинают на берегу океана и загорают на пляже.
Напомним, пара поженилась в середине ноября. Что интересно, после свадьбы они стали полными тезками: девушка взяла фамилию мужа, и теперь она тоже Тейлор Лотнер. Актер познакомился с будущей женой, медсестрой и специалистом по психическому здоровью, в 2018 году.
«На самом деле нас познакомила моя сестра Макена, — рассказал Лотнер журналу People. — Она позвонила мне и сказала: "Чувак, я нашла твою будущую жену. Тебе нужно познакомиться с этой девушкой". А остальное уже история».