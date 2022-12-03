Звезда «Сумерек» показал, как прошел его медовый месяц

Тейлор Лотнер точно не принадлежит к числу знаменитостей, которые прячут свою личную жизнь от чужих глаз. Не успели 30-летний актер и его 25-летняя жена Тейлор вернуться из медового месяца на мексиканском курорте Пунта-Мита, как он тут же выложил видеонарезку самых милых моментов в Инстаграм (запрещен в РФ).