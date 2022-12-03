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46 минут назад

Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер показал, как прошел его сказочный медовый месяц

Super.ru

Тейлор Лотнер точно не принадлежит к числу знаменитостей, которые прячут свою личную жизнь от чужих глаз. Не успели 30-летний актер и его 25-летняя жена Тейлор вернуться из медового месяца на мексиканском курорте Пунта-Мита, как он тут же выложил видеонарезку самых милых моментов в Инстаграм (запрещен в РФ).

Звезда «Сумерек» показал, как прошел его медовый месяц
Фото: Super.ruSuper.ru

«Я могу привыкнуть к жизни с тобой», — подписал Лотнер видео, в котором молодожены ужинают на берегу океана и загорают на пляже.

Напомним, пара поженилась в середине ноября. Что интересно, после свадьбы они стали полными тезками: девушка взяла фамилию мужа, и теперь она тоже Тейлор Лотнер. Актер познакомился с будущей женой, медсестрой и специалистом по психическому здоровью, в 2018 году.

«На самом деле нас познакомила моя сестра Макена, — рассказал Лотнер журналу People. — Она позвонила мне и сказала: "Чувак, я нашла твою будущую жену. Тебе нужно познакомиться с этой девушкой". А остальное уже история».

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