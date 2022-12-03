Дибров рассказал, как инсульт повлиял на его круг общения

Российский телеведущий Дмитрий Дибров в 2020 году перенес инсульт. Будучи гостем студии программы “Секрет на миллион” (НТВ), он рассказал, что изменилось в его жизни после болезни.
Телеведущий посетовал, что после инсульта не может находиться в сауне дольше пяти минут. Ранее Дибров любил эту процедуру. Но теперь у него сильно повышается давление в сауне. Теперь, как сказал сам Дмитрий, он поставил во дворе специальную бочку, которая позволяет прогревать все тело, кроме головы.
Также врачи рекомендовали Диброву отказаться от спиртных напитков на длительный срок.
“И как результат, у тебя меняется круг общения. (...) Когда ты не куришь и не пьешь, как-то тебя начинают уже сторониться”, – объяснил он.
Сейчас, признался Дмитрий Александрович, он выпивает немного.
Ранее мы рассказывали, почему умер муж Евгении Крюковой.