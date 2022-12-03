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1 час назад

Дмитрий Дибров рассказал, как инсульт повлиял на его круг общения

Мира Маркина

Российский телеведущий Дмитрий Дибров в 2020 году перенес инсульт. Будучи гостем студии программы “Секрет на миллион” (НТВ), он рассказал, что изменилось в его жизни после болезни.

Дибров рассказал, как инсульт повлиял на его круг общения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Телеведущий посетовал, что после инсульта не может находиться в сауне дольше пяти минут. Ранее Дибров любил эту процедуру. Но теперь у него сильно повышается давление в сауне. Теперь, как сказал сам Дмитрий, он поставил во дворе специальную бочку, которая позволяет прогревать все тело, кроме головы.

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Также врачи рекомендовали Диброву отказаться от спиртных напитков на длительный срок.

“И как результат, у тебя меняется круг общения. (...) Когда ты не куришь и не пьешь, как-то тебя начинают уже сторониться”, – объяснил он.

Сейчас, признался Дмитрий Александрович, он выпивает немного.

Ранее мы рассказывали, почему умер муж Евгении Крюковой.

Звёзды,Евгения Крюкова,Дмитрий Дибров,
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