Дибров рассказал, как инсульт повлиял на его круг общения

Российский телеведущий Дмитрий Дибров в 2020 году перенес инсульт. Будучи гостем студии программы “Секрет на миллион” (НТВ), он рассказал, что изменилось в его жизни после болезни.

Телеведущий посетовал, что после инсульта не может находиться в сауне дольше пяти минут. Ранее Дибров любил эту процедуру. Но теперь у него сильно повышается давление в сауне. Теперь, как сказал сам Дмитрий, он поставил во дворе специальную бочку, которая позволяет прогревать все тело, кроме головы.