Елена Кондулайнен рассказала о последствиях инсульта

Заслуженная артистка Елена Кондулайнен стала героиней телешоу о тайнах звезд. 64-летняя актриса удивила многих телезрителей, так как за короткий промежуток времени она сильно изменилась внешне.
Всего три года назад звезда театра и кино позировала в образе Афродиты на Крите и заставляла многих женщин завидовать ее моложавому виду. Но вскоре после этого, в позапрошлом году, у Елены Ивановны случился инсульт. Проблемы со здоровьем отразились и на внешнем облике, и на образе жизни.
В эфире телешоу "Секрет на миллион" Кондулайнен призналась, что по сей день проходит курс реабилитации. Ей ежедневно ставят капельницы. Актрису мучают боли в конечностях.
"Еще моя правая рука не сгибается в локте", - сказала она в разговоре с ведущей Лерой Кудрявцевой.
Для того, чтобы восстановиться, Елена Ивановна занимается гимнастикой и скандинавской ходьбой.