Елена Кондулайнен рассказала о последствиях инсульта

Всего три года назад звезда театра и кино позировала в образе Афродиты на Крите и заставляла многих женщин завидовать ее моложавому виду. Но вскоре после этого, в позапрошлом году, у Елены Ивановны случился инсульт. Проблемы со здоровьем отразились и на внешнем облике, и на образе жизни.