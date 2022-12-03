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45 минут назад

Сильно изменившаяся Елена Кондулайнен рассказала о последствиях инсульта

Суть событий

Заслуженная артистка Елена Кондулайнен стала героиней телешоу о тайнах звезд. 64-летняя актриса удивила многих телезрителей, так как за короткий промежуток времени она сильно изменилась внешне.

Елена Кондулайнен рассказала о последствиях инсульта
Фото: Суть событийСуть событий

Всего три года назад звезда театра и кино позировала в образе Афродиты на Крите и заставляла многих женщин завидовать ее моложавому виду. Но вскоре после этого, в позапрошлом году, у Елены Ивановны случился инсульт. Проблемы со здоровьем отразились и на внешнем облике, и на образе жизни.

В эфире телешоу "Секрет на миллион" Кондулайнен призналась, что по сей день проходит курс реабилитации. Ей ежедневно ставят капельницы. Актрису мучают боли в конечностях.

"Еще моя правая рука не сгибается в локте", - сказала она в разговоре с ведущей Лерой Кудрявцевой.

Для того, чтобы восстановиться, Елена Ивановна занимается гимнастикой и скандинавской ходьбой.

Звёзды,Елена Кондулайнен,Лера Кудрявцева,
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