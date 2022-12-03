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8 минут назад

Новая прическа Егора Крида развеселила россиян

Мослента

Певец Егор Крид опубликовал фото с бритой головой в своем Telegram-канале и Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Новая прическа звезды развеселила россиян.

Новая прическа Егора Крида развеселила россиян
Фото: МослентаМослента

На выложенном селфи побрившийся певец показывает на камеру большой палец.

«Главное в человеке — это не то, как он выглядит, какая у него прическа и так далее. Довольны? Надеюсь, та девочка рада», — написал Крид, имея в виду фолловершу, накануне заявившую, что ему не идут длинные волосы.

Смена имиджа певца вызвала у поклонников бурные эмоции.

«Теперь за косички не подергаешь», «В армию забирают?» — начали упражняться в юморе пользователи сети.

Многие предположили, что артист на самом деле не брился, а использовал программу для обработки фото, чтобы разыграть фанатов.

Звёзды,Крид,
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