Орлова рассказала, почему не видится с ребенком Фриске

«Нельзя выносить сор из избы. Нельзя. Но тем не менее кто-то же должен быть мудрее, умнее и не обкрадывать собственного ребенка или своего внука. Я в этой ситуации не хочу ничего комментировать. Я в интересах ребенка только действую», — отметила Орлова в YouTube-шоу «Света вокруг света».