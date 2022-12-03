Орлова рассказала, почему не видится с ребенком Фриске

Эстрадная певица Ольга Орлова была лучшей подругой покойной Жанны Фриске. Она рассказала, почему не видится со своим девятилетним крестником Платоном.
Оказалось, что его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев, запрещает артистке общаться с мальчиком. Орлова призналась, что очень хотела бы, чтобы экс-возлюбленный Фриске разрешил ей видеть Платона.
«Нельзя выносить сор из избы. Нельзя. Но тем не менее кто-то же должен быть мудрее, умнее и не обкрадывать собственного ребенка или своего внука. Я в этой ситуации не хочу ничего комментировать. Я в интересах ребенка только действую», — отметила Орлова в YouTube-шоу «Света вокруг света».
Артистка подчеркнула, что не влезает в конфликт Шепелева и родителей Фриске. Она лишь хочет, чтобы те объединились ради Платона.