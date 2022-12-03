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43 минуты назад

Ольга Орлова рассказала, почему не видится с ребенком покойной Фриске

Слово и Дело

Эстрадная певица Ольга Орлова была лучшей подругой покойной Жанны Фриске. Она рассказала, почему не видится со своим девятилетним крестником Платоном.

Орлова рассказала, почему не видится с ребенком Фриске
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Оказалось, что его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев, запрещает артистке общаться с мальчиком. Орлова призналась, что очень хотела бы, чтобы экс-возлюбленный Фриске разрешил ей видеть Платона.

«Нельзя выносить сор из избы. Нельзя. Но тем не менее кто-то же должен быть мудрее, умнее и не обкрадывать собственного ребенка или своего внука. Я в этой ситуации не хочу ничего комментировать. Я в интересах ребенка только действую», — отметила Орлова в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Артистка подчеркнула, что не влезает в конфликт Шепелева и родителей Фриске. Она лишь хочет, чтобы те объединились ради Платона.

Звёзды,Ольга Орлова,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
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