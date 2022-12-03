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52 минуты назад

Носит под сердцем: Наталья Бочкарева станет мамой в третий раз

Popcake.tv

В последнее время о личной жизни актрисы Натальи Бочкаревой известно крайне мало, но сегодняшняя новость всколыхнула Интернет. Близкий к артистке источник заявил, что звезда ситкома «Счастливы вместе» ждет третьего ребенка от своего супруга Романа. Об этом сообщает портал StarHit.

Звезда «Счастливы вместе» станет мамой в третий раз
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

В 2020 году пара тайно зарегистрировала отношения. Поговаривают, мужчина работал личным помощником знаменитости. До заключения брака они несколько лет жили в московской квартире Бочкаревой.

К слову, Наталья уже воспитывает двух детей — сына Ивана и дочь Марию. Наследники появились на свет от адвоката Николая Борисова, с которым артистка состояла в браке семь лет. Они поженились в 2007 году. После расставания Бочкарева предпочитала не афишировать подробности о своей личной жизни.

Сейчас исполнительница роли Даши Букиной старается носить «закрытые» платья, дабы не акцентировать внимание на округлившимся животике. О замужестве Наталья тоже старалась не распространяться, но со временем поклонники заметили обручальное кольцо на её руке.

Интернет-пользователи поздравляют 42-летнюю актрису с таким радостным событием:

«Наталья, примите мои поздравления! Вы невероятная молодец», «В наше время многие женщины рожают после 35 лет, это стало нормой. Поэтому вы отличный пример для многих», «Потрясающая новость», «Рада за вас».

Звёзды,Наталья Бочкарева,Николай Борисов,
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