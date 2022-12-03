Звезда «Счастливы вместе» станет мамой в третий раз

В последнее время о личной жизни актрисы Натальи Бочкаревой известно крайне мало, но сегодняшняя новость всколыхнула Интернет. Близкий к артистке источник заявил, что звезда ситкома «Счастливы вместе» ждет третьего ребенка от своего супруга Романа. Об этом сообщает портал StarHit.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

В 2020 году пара тайно зарегистрировала отношения. Поговаривают, мужчина работал личным помощником знаменитости. До заключения брака они несколько лет жили в московской квартире Бочкаревой.

К слову, Наталья уже воспитывает двух детей — сына Ивана и дочь Марию. Наследники появились на свет от адвоката Николая Борисова, с которым артистка состояла в браке семь лет. Они поженились в 2007 году. После расставания Бочкарева предпочитала не афишировать подробности о своей личной жизни.

Сейчас исполнительница роли Даши Букиной старается носить «закрытые» платья, дабы не акцентировать внимание на округлившимся животике. О замужестве Наталья тоже старалась не распространяться, но со временем поклонники заметили обручальное кольцо на её руке.

Интернет-пользователи поздравляют 42-летнюю актрису с таким радостным событием: