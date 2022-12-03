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51 минуту назад

Лариса Гузеева опубликовала фото без макияжа

Мослента

Фото без макияжа опубликовала актриса и телеведущая Лариса Гузеева в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Поклонники оценили внешний вид 63-летней знаменитости.

Лариса Гузеева опубликовала фото без макияжа
Фото: МослентаМослента

На снимке Гузеева позирует у зеркала без укладки и косметики. На руках телеведущая держит собаку. «Дама с собачкой. А то некоторых раздражает фото 18-летней давности. Ну вот. Нате», — подписала снимок знаменитость.

Подписчики артистки оценили ее естественную красоту.

«Вы прекрасны в любом возрасте», «Хороша в любые 18», «Самая лучшая женщина в России», — написали они.

Звёзды,Лариса Гузеева,
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