Билли Айлиш: «В свободной одежде я чувствую себя сексуальнее»

«Люди видят меня таким 15-летним ребёнком, который надевает своеобразную одежду и выглядит странновато, ведёт себя в такой манере и говорит соответствующе. Я чувствовала, что не смогу измениться. По этой причине я и зашла так далеко с другой стороны», - отметила Билли, говоря об эксперименте, на который отважилась во время продвижения своего второго альбома «Happier Than Ever».