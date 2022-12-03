Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
23 минуты назад

Билли Айлиш: «В свободной одежде я чувствую себя сексуальнее»

Inc-News

20-летняя певица дала интервью ютуберу High Snobiety, в котором рассказала о своём стиле.

Билли Айлиш: «В свободной одежде я чувствую себя сексуальнее»
Фото: Inc-NewsInc-News

Билли Айлиш рассказала о ключевой роли своего публичного имиджа, особенно, характерного чувства стиля. По её словам, оно сыграло важную роль в её карьере. В беседе с High Snobiety артистка заявила, что, если бы не «мужественная» манера одеваться в свободную, даже мешковатую одежду, всё бы для неё сложилось по-другому.

«Люди видят меня таким 15-летним ребёнком, который надевает своеобразную одежду и выглядит странновато, ведёт себя в такой манере и говорит соответствующе. Я чувствовала, что не смогу измениться. По этой причине я и зашла так далеко с другой стороны», - отметила Билли, говоря об эксперименте, на который отважилась во время продвижения своего второго альбома «Happier Than Ever».

Тогда она перекрасила привычные чёрные волосы в блонд и предстала в розовом корсете на обложке британского Vogue.

«Я попробовала доказать: «Эй, ребята, я могу делать всё, что хочу». Сейчас я могу выглядеть мужественно, если захочу, и, действительно, женственно, если захочу, и это не будет главной темой новостей», - пояснила Айлиш.

По её словам, если бы с самого начала карьеры она одевалась бы по-девичьи и демонстрировала легкомысленные образы, то публика бы меньше уважала бы как её саму, так и её музыку.

Звёзды,Билли Айлиш,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители