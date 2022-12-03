Билли Айлиш: «В свободной одежде я чувствую себя сексуальнее»

20-летняя певица дала интервью ютуберу High Snobiety, в котором рассказала о своём стиле.
Билли Айлиш рассказала о ключевой роли своего публичного имиджа, особенно, характерного чувства стиля. По её словам, оно сыграло важную роль в её карьере. В беседе с High Snobiety артистка заявила, что, если бы не «мужественная» манера одеваться в свободную, даже мешковатую одежду, всё бы для неё сложилось по-другому.
«Люди видят меня таким 15-летним ребёнком, который надевает своеобразную одежду и выглядит странновато, ведёт себя в такой манере и говорит соответствующе. Я чувствовала, что не смогу измениться. По этой причине я и зашла так далеко с другой стороны», - отметила Билли, говоря об эксперименте, на который отважилась во время продвижения своего второго альбома «Happier Than Ever».
Тогда она перекрасила привычные чёрные волосы в блонд и предстала в розовом корсете на обложке британского Vogue.
«Я попробовала доказать: «Эй, ребята, я могу делать всё, что хочу». Сейчас я могу выглядеть мужественно, если захочу, и, действительно, женственно, если захочу, и это не будет главной темой новостей», - пояснила Айлиш.
По её словам, если бы с самого начала карьеры она одевалась бы по-девичьи и демонстрировала легкомысленные образы, то публика бы меньше уважала бы как её саму, так и её музыку.