Новый нос и «голые» наряды: как прославилась Белла Хадид

Девочка из очень многодетной семьи

Болезнь Лайма и новый нос

Слава и деньги

Белла Хадид получила премию First Annual Fashion Los Angeles Awards. Более 250 экспертов моды на влиятельном профильном портале Models.com First Annual Fashion Los Angeles Awards признали ее Моделью 2016 года. Косметическое подразделение дома Dior сделало ее лицом косметики для молодой кожи, а знаменитая ювелирно-часовая компания Bvlgari — амбассадором и лицом аромата Goldea The Roman Night.

Звездный симбиоз

Именно так вышло у Беллы Хадид и ее первого бойфренда — рэпера The Weeknd, он же Эйбел Тесфайе. Впервые они заявили о себе как о паре на американском музыкальном фестивале Coachella. Юные инстапоклонницы Беллы начали смотреть клипы The Weeknd (особенно In the Night, где в роли танцовщицы гоу-гоу снялась Хадид), а фанаты рэпера — рассматривать фото с показов в соцсетях и на сайтах глянцевых журналов, где их кумир позировал под руку с подругой.