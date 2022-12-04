Новый нос и «голые» наряды: как прославилась Белла Хадид

В конце ноября 2022 года американский журнал GQ признал супермодель Беллу Хадид самой стильной знаменитостью на планете. Тремя годами ранее эксперты выяснили, что лицо девушки максимально близко к пропорции золотого сечения. Таким образом, Белла — обладательница не только безупречного вкуса, но и идеальной внешности. Как американка с палестинскими корнями добилась всемирного признания вопреки далеким от совершенства природным данным — в новой статье «Ленты.ру» из серии материалов о трендсеттершах XXI века.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Девочка из очень многодетной семьи

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В мире «золотого миллиарда» принято считать, что многодетные семьи — признак скорее малообеспеченных слоев общества, нежели успешных. Однако есть и исключения: например, у самой стильной — и очень богатой — женщины планеты Беллы Хадид есть три сестры, брат и еще пять сводных сестер.

Мать Беллы, Иоланда ван дер Херик, в свое время была одной из самых красивых женщин своей родины — Нидерландов. Иоланда решила монетизировать свою внешность и стала моделью. Стратегия оказалась правильной: благодаря ей голландка обеспечила себе красивую жизнь и вышла замуж за американского мультимиллионера палестинского происхождения Мохаммеда Хадида.

Мужчина был мусульманином и уже имел семью и детей, но красавицу это не остановило — они поженились. К двум дочерям Мохаммеда — Мариэль и Алане — в новом браке прибавились еще две — старшая Джиджи и младшая Белла (полностью — Изабелла Хайрия). Белла родилась 9 октября 1996 года в Лос-Анджелесе, одном из самых престижных мест на земле. Размышляя над именем для ребенка, родители нашли «межрелигиозный компромисс», выбрав одно христианское и одно мусульманское. Есть у Джиджи и Беллы и родной брат Анвар: Мохаммед Хадид, как и все восточные отцы, несомненно, мечтал о сыне.

По современной карьере Беллы не скажешь, что она истовая приверженка ислама. Например, модель способна совершенно голой выйти в зал, наполненный незнакомцами, как это было на недавней презентации «платья-аэрозоля» из новых полимеров во время Недели моды в Париже.

Впрочем, в браке с Мохаммедом Иоланда провела меньше 10 лет: уже в 2000-м, через год после рождения сына Анвара, пара развелась. В 2007 году бывшая модель вышла замуж (еще на 10 лет, до 2017 года) за прославленного музыканта и продюсера, обладателя нескольких «Грэмми» Дэвида Фостера. Тогда у ее детей и появилось пять сводных сестер — дочерей Фостера.

До Иоланды Хадид Дэвид Фостер был женат на актрисе Линде Томпсон; у нее же предыдущим мужем был Брюс Дженнер. Дженнер и Томпсон произвели на свет сыновей Брендона и Броуди Дженнеров — и развелись. Позже Томпсон вышла замуж за Фостера, а Брюс Дженнер вновь женился и стал отцом Кендалл и Кайли — тех самых Кендалл и Кайли, которые входят в семейство Кардашьян. В довершение всего Брюс сменил пол и взял имя Кейтлин, а его дочери стали подружками Джиджи и Беллы Хадид.

Болезнь Лайма и новый нос

Как многие девочки из состоятельных семей, Белла с раннего детства занималась верховой ездой. По признанию самой модели, она даже мечтала поехать на Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро. Но не поехала: официальной версией отказа от соревнований стало плохое состояние здоровья. В медиа широко распространена информация, что почти всю семью Хадид покусали клещи, разносчики болезни Лайма, и этим недугом страдает сама Белла, ее брат Анвар и мать Иоланда.

Впрочем, даже если бы не болезнь, шансов на олимпийскую медаль у Беллы было немного. Действительно профессиональные наездники, мировые топ-100, известны в спортивном мире не только по телешоу, и Беллы среди них никогда не было. А вот в передаче «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» она мелькала несколько раз — вместе с сестрой Джиджи и матерью.

Еще одна популярная история про Беллу тоже связана со здравоохранением. Как и многие молодые девушки, она была недовольна своим весом и внешностью.

С лишними килограммами удалось справиться: до сих пор при росте 173 сантиметра Белла держит вес около 50 килограммов, а объем ее талии составляет около 60 сантиметров

Но горбинка на доставшемся от папы арабском носу доставляла тинейджерке мучительные страдания. К счастью, у ее матери были деньги, и уже в 15 лет Белла сделала ринопластику. Новый нос оказался удачным, и годом позже модельное агентство IMG Models заключило с Беллой контракт. Так она перебралась в Нью-Йорк. Параллельно с позированием и выходами на подиум она училась в школе дизайна на фотографа, но со временем это увлечение сошло на нет: работа не оставляла свободного времени.

Слава и деньги

В 19 лет Белла «засветилась» и на телевидении: получила премию «Звездный прорыв» и снялась в короткометражном фильме «Приват», где сыграла саму себя. На экране появилась очень красивая, словно реклама пластического хирурга, девушка, декольте которой почти ничего не скрывало. Полуоткрытый на всеобщее обозрение бюст стал ее фирменным стилем — что бы ни думал об этом ее отец-мусульманин. Впрочем, ему было приятно, что природная блондинка Белла перекрасилась в брюнетку и стала похожа на женщин его семьи. Однако сама Хадид-младшая говорила в интервью, что просто хочет отличаться от Джиджи.

Почти одновременно с премьерой «Привата» в 2016 году Белла вместе с сестрой и их общей подругой Кендалл Дженнер вышла на подиум модного дома Chanel. Такое событие — верх карьеры любой манекенщицы. После этого бренды Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike приглашали ее стать своим лицом или представлять новые коллекции.

Белла Хадид получила премию First Annual Fashion Los Angeles Awards. Более 250 экспертов моды на влиятельном профильном портале Models.com First Annual Fashion Los Angeles Awards признали ее Моделью 2016 года. Косметическое подразделение дома Dior сделало ее лицом косметики для молодой кожи, а знаменитая ювелирно-часовая компания Bvlgari — амбассадором и лицом аромата Goldea The Roman Night.

Любовь Беллы к обнажению собственного тела принесла ей престижный контракт с популярным брендом нижнего белья Victoria’s Secret. Красавица с тонкой талией и великолепным бюстом выходила на подиум в кружевном белье и с ангельскими крыльями за спиной.

Еще одно достижение ждало Хадид-младшую в глянцевой прессе: ее лицо в один и тот же месяц (сентябрь 2017 года) появилось на обложках восьми национальных версий журнала Vogue

Это был настоящий успех — как с точки зрения славы, так и по размеру гонораров. В 2017-м она снова стала Моделью года по версии Models.com и вошла в десятку рейтинга самых высокооплачиваемых моделей журнала Forbes с доходом в шесть миллионов долларов.

Звездный симбиоз

Знаменитости часто встречаются и вступают в браки со знаменитостями. И дело не только в том, что они близки с социальной точки зрения: сходный уровень доходов, общий круг общения и возможность проводить отпуск в самых экзотических местах планеты. Известность одного партнера «работает» на известность другого, и наоборот. Особенно хорош этот инструмент, когда влюбленные прославились в разных областях.

Именно так вышло у Беллы Хадид и ее первого бойфренда — рэпера The Weeknd, он же Эйбел Тесфайе. Впервые они заявили о себе как о паре на американском музыкальном фестивале Coachella. Юные инстапоклонницы Беллы начали смотреть клипы The Weeknd (особенно In the Night, где в роли танцовщицы гоу-гоу снялась Хадид), а фанаты рэпера — рассматривать фото с показов в соцсетях и на сайтах глянцевых журналов, где их кумир позировал под руку с подругой.

Как на самом деле складывалась личная жизнь пары, сказать сложно. Судя по тому, что они два раза официально расставались «из-за сложных рабочих графиков» и потом снова сходились, романтика в их связи занимала не самое важное место. После окончательного разрыва молодые люди ожидаемо остались в дружеских отношениях: публиковали фото друг друга в соцсетях с «поддерживающими» подписями.

В 2017 году, в перерыве от отношений с The Weeknd, Беллу заметили за активным общением с манекенщиком Джоном Кортахареной, но в роман этот флирт так и не перерос. В конце 2020 года, когда отношения с Тесфайе завершились окончательно, супермодель попробовала встречаться с внуком великого киноактера Джека Николсона Дьюком. Они даже вместе отметили день рождения Беллы, но в итоге все же расстались.

В июле 2021-го Хадид встретила нового мужчину, которого сочла достойным своей любви. Это арт-директор Марк Кальман. Первое время Белла не афишировала подробностей романа. Ее душевное состояние в это время было довольно нестабильным: так, в ноябре интернет-таблоиды и соцсети растиражировали фото публично плачущей Беллы.

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Самой Хадид, похоже, все же удалось обрести баланс. В 2022 году тайное стало явным: на интервью во время Каннского кинофестиваля и на Неделе моды в Париже супермодель назвала Марка Кальмана своим официальным бойфрендом. Пара вместе позировала фотографам, не скрывая близких отношений.

Медиа сразу стали подробно разбирать внешность и стиль Марка. Он выглядит как студент из интеллигентной семьи среднего класса, слегка играющий в нонконформизм: коротко стрижется, почти не снимает темных очков, любит широкие штаны, грубые ботинки, ветровки и безразмерные спортивные джерси. Примечательно, что для совместных выходов с бойфрендом Белла Хадид выбирает соответствующие ему образы и одевается как старшеклассница или студентка-первокурсница: ветровки, бейсболки, белые «школьные» рубашки, юбки до колена в клетку, шорты, белые носки, угги, высокие гольфы с кроссовками.

Женщина-золотое сечение

В рабочее время — на съемках и красных дорожках — Белла, впрочем, одевается совсем иначе. Она надевает полупрозрачные топы и предельно декольтированные платья, туфли на шпильках, носит драгоценности самых известных марок. Ее образы с фестивалей и вечеринок непременно оказываются во всех фотоподборках медиа о стиле и светской жизни.

Если на свой первый шумный публичный выход — бал Met Gala в 2015 году — Белла Хадид надела платье масс-маркетного бренда Topshop, то потом она выходила под вспышки фоторепортеров в куда более вызывающих вещах. Среди них — знаменитое черное платье с полупрозрачными вставками на груди Balmain, наряд с V-образным вырезом почти до пупка от Alexandre Vauthier, в котором модель появилась на «Грэмми»-2016 вместе с The Weeknd, и еще один наряд от Вотье — алое атласное платье на тончайших бретелях, прикрывающее только то, что должно быть прикрыто по соображениям общественного порядка и дресс-кода black tie. В этом одеянии Белла появилась на 69-м Каннском кинофестивале.

Но самый, пожалуй, известный выход Беллы Хадид — появление на красной дорожке Канн в 2021 году в невероятном наряде дома Schiaparelli, созданном художником-сюрреалистом Даниелом Розберри. Декольте обманчиво простого облегающего черного платья полностью открывало грудь модели, но все пикантные подробности закрывала декоративная деталь — огромные золоченые «бронхи», похожие на перевернутое дерево без листвы. У наряда было несомненное «общественное звучание»: анатомический декор напоминал об эпидемии коронавируса.

В 2022 году в интервью Хадид американскому Vogue всплыла тема ее ринопластики: «Мне очень жаль, что я не сохранила свою природную форму носа. Многие считают, что я полностью переделала себе лицо, но это из-за некоторых детских фото. Вы же не выглядите сейчас так же, как в тринадцать лет, правильно?» — говорила модель.

Сейчас, в эпоху моды на естественность, Белла может выражать сожаление о переделанном носе, но нельзя забывать о том, что именно внешность принесла ей многомиллионное состояние и неформальный титул лицо-золотое сечение по версии пластического хирурга Джулиана Де Сильвы

Высказывания и посты супермодели в соцсетях вообще часто звучат и выглядят весьма сомнительно, порой ставя ее в сложное положение. Так, после обострения конфликта между Израилем и террористическими организациями в Палестинской автономии в мае 2021 года Белла, дочь араба-палестинца, опубликовала в соцсетях критику в адрес Израиля. Это вызвало обвинения Хадид в антисемитизме и проблемы с одним из ее крупнейших работодателей — домом Dior.

В ноябре 2022 года разгорелся скандал, вызванный рекламной кампанией детской коллекции Balenciaga: модные эксперты и пользователи соцсетей усмотрели в ней пропаганду педофилии. Белла Хадид, которая снималась в одной из других последних кампаний дома, сначала разместила, а затем поспешно удалила скандальные снимки детей с игрушками в БДМС-амуниции из своих соцсетей.