«Я самый счастливый муж на планете!»

Премия Earthshot Prize вручена, однако обсуждать мероприятие будут ещё долго, ведь сейчас в сети начинает появляться всё больше и больше фотографий с церемонии награждения. Все снимки, сделанные в этот день просто великолепны, как и сами гости торжества. Однако Кейт Миддлтон удалось затмить всех в этот важный для Королевства и Бостона день. Внимание публики привлекла фотография, на которой супруги общаются со звёздными гостями: певицей Элли Голдинг, актрисой Шейлин Вудли и бывшим футболистом Дэвидом Бекхэмом, но главное не это.
Пользователи обратили внимание на принца Уильяма, который абсолютно влюблёнными глазами с гордостью смотрит на Кейт Миддлтон, пока та разговаривает с Элли и Шейлин. Этот момент как нельзя кстати показывает, что в отношениях супругов нет недомолвок и даже спустя годы им удаётся сохранить в своих сердцах любовь. Также взгляд подписчиков упал и на друга Уэльских — Дэвида Бекхэма. Кто-то из пользователей в шутку назвал его личным телохранителем пары, ведь экс-футболист стоял подле Кейт и Уильяма, приняв привычную для охранника стойку «руки за спиной и ноги на ширине плеч».
А герцоги Сассекские тем временем терпят очередное поражение. Мало того, что принца Гарри и Меган Маркл осудили за то, что они опубликовали трейлер своего документального сериала за день до выхода Уэльских на премию Earthshot, так теперь и член парламента Боб Сили грозится лишить Сассекского всех титулов.
«Я не знаю, когда в их жизни пошло что-то не так, но я просто думаю, что они жалкая, самовлюблённая и самодовольная пара. С какой стати мы позволяем ему сохранять свои титулы, если он ненавидит свою страну и монархию? Если бы у меня было время, я бы внёс законопроект, чтобы лишить его всего, тогда он будет просто "мистером Виндзором", но эта цена, которую нужно заплатить за его отношение к монархии, ему нужно пойти и повзрослеть», — гневно заключил Сили.