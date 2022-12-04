«Я самый счастливый муж на планете!»

«Я не знаю, когда в их жизни пошло что-то не так, но я просто думаю, что они жалкая, самовлюблённая и самодовольная пара. С какой стати мы позволяем ему сохранять свои титулы, если он ненавидит свою страну и монархию? Если бы у меня было время, я бы внёс законопроект, чтобы лишить его всего, тогда он будет просто "мистером Виндзором", но эта цена, которую нужно заплатить за его отношение к монархии, ему нужно пойти и повзрослеть», — гневно заключил Сили.