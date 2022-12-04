Грустная Гагарина и Лолита, укравшая елку: как прошла «Песня года»

Ради того, чтобы вам было под что плясать в новогоднюю ночь, наши знаменитости с начала декабря аки пчелки летают со съемок одного концерта на другой. Вчера в столице по традиции гремела «Песня года», которая в свое время радовала еще советского зрителя. Рассказываем и показываем, что творилось за кулисами любимого фестиваля страны.

Фото: Super.ru Super.ru

Началось все по традиции с исполнения нетленки Эдиты Пьехи «Песня остается с человеком». Признаться честно, было довольно непривычно наблюдать за взаимодействием мэтров российской эстрады и молодых артистов. Но Льву Лещенко определенно к лицу красотки, которые его окружили, а именно Клава Кока и Мари Краймбрери.

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Открывала «красную» дорожку уже долгое время бессменная пара ведущих — Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев (один из лучших тандемов, на наш взгляд). Этим двоим даже сценарий не нужен: им просто можно бесконечно подкалывать друг друга, и на это уже будет интересно смотреть. Вспомните только прошлогоднюю историю, когда Сергей случайно вместе с цветком «оторвал» Лере клок волос на глазах у тысяч зрителей — и зал лег.

Нежданно-негаданно к фотографам, словно белый лебедь, выплыла Мари Краймбрери. Певица выбрала для дорожки наряд невесты: то ли замуж невтерпеж и это тонкий намек, то ли мы чего-то не знаем. Мари, признавайтесь, кто жених?

Филипп Киркоров — любимец прессы, поэтому он позволил себе в этот вечер выходить на дорожку до тех пор, пока приготовленные стилистом наряды не закончатся. Этот образ наша редакция прозвала скромно — «Султан».

Несколько позже король эстрады вновь предстал перед фотографами, но уже не один, а в компании ANNA ASTI. Повод был веский — они получили награду «Дуэт года». И хотя никто не сомневался, в чьи руки отправится статуэтка, эмоции все равно били через край. Филипп их сдерживать не привык, поэтому на радостях поцеловал коллегу!

Ну и не можем не отметить пресс певицы: был бы у нас такой, мы бы тоже в минусовую температуру в коротких топах расхаживали. Трудно представить, как в свой загруженный рабочий график она успевает еще и походы в спортзал добавить.

Задала жару на «Песне года» в этот раз Лолита. На дорожку она вышла с исполнителем Коста Лакоста (на концерте они пели дуэтом) и как выдала: «Пара года!» А мы напомним, не так давно певица проговорилась, что ее сердце давно не свободно, — и уж надеемся, в нем не Костя. Вскоре артистке наскучило позировать и она решила украсть елку — в прямом смысле. Не осуждаем: уверены, времени украшать свою с учетом адского предновогоднего графика у певицы не будет.

Разобравшись с елкой, Лолита отправилась разбираться с прессой. Во время интервью она поскупилась не дерзкие высказывания и заявила, что 31 декабря под бой курантов, вместо того чтобы загадывать желание, сжигать его и пить шампанское с пеплом, она будет заниматься любовью. От 59-летней Лолиты звучит как вызов! Восхищаемся!

А вот Полине Гагариной в этот вечер было не до смеха: просьбу фотографов улыбнуться артистка просто проигнорировала. Что так расстроило певицу, нам узнать не удалось, но мы уверены: с такими красивыми ногами грех грустить.