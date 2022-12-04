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3 часа назад

«Не хочу, чтобы меня Кирилл проклял», — Дмитрий Нагиев о внуках

Popcake.tv

Дмитрий Нагиев один из самых популярных актеров и телеведущих российского шоу-бизнеса. Несмотря на огромную медийную составляющую, личную жизнь мужчина держит под замком. Однако, иногда даже самые закрытые двери отворяются и все тайное становится явью.

«Не хочу, чтобы меня Кирилл проклял»: Нагиев о внуках
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Например, несколько месяцев назад Дмитрий Нагиев поведал журналистам о том, что стал дедушкой. Теперь же, преддверие новогодних праздников. Журналисты то и дело, стараются узнать у российских селебрити о подарках и подготовке к праздникам. Дмитрий Нагиев не стал исключением. Журналисты поинтересовались у мужчины, что он будет дарить своему внуку? К сожалению, Дмитрий Нагиев стал отрицать факт того, что у него есть внук.

«Каким внукам? Я даже не понимаю, о чем вы говорите. Отстань! Чтоб меня еще Кирилл проклял?», — ответил Нагиев журналисту «Ты не поверишь!» на НТВ.

А как вы считаете, правда ли то, что в семье Нагиевых появилось пополнение? Как вы думаете, почему (если ребенок есть) звездная семья скрывает его? Отметим, что в настоящее время Кирилл Нагиев женат, но о своей личной жизни ничего не рассказывает. А жаль, ведь миллионам поклонниц было бы интересно заглянуть за закрытую дверь!

Звёзды,Кирилл Нагиев,Дмитрий Нагиев,
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