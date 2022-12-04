«Не хочу, чтобы меня Кирилл проклял»: Нагиев о внуках

Дмитрий Нагиев один из самых популярных актеров и телеведущих российского шоу-бизнеса. Несмотря на огромную медийную составляющую, личную жизнь мужчина держит под замком. Однако, иногда даже самые закрытые двери отворяются и все тайное становится явью.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Например, несколько месяцев назад Дмитрий Нагиев поведал журналистам о том, что стал дедушкой. Теперь же, преддверие новогодних праздников. Журналисты то и дело, стараются узнать у российских селебрити о подарках и подготовке к праздникам. Дмитрий Нагиев не стал исключением. Журналисты поинтересовались у мужчины, что он будет дарить своему внуку? К сожалению, Дмитрий Нагиев стал отрицать факт того, что у него есть внук.

«Каким внукам? Я даже не понимаю, о чем вы говорите. Отстань! Чтоб меня еще Кирилл проклял?», — ответил Нагиев журналисту «Ты не поверишь!» на НТВ.