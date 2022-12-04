Шепелев из жадности выдал секрет покойной Фриске

«Есть такая версия, что Шепелев в период, когда Жанна не могла совсем отвечать и контролировать все действия, выступил с объявлением о сборе средств для того, чтобы сохранить максимальное количество ресурсов, которые были», — объяснил Иващенко в интервью Пятому каналу.