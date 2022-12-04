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10 минут назад

Дмитрий Шепелев выдал главный секрет покойной Жанны Фриске из жадности

Слово и Дело

Покойная певица Жанна Фриске несколько лет боролась с онкологическим заболеванием. Артистка просила близких людей не распространяться о ее недуге.

Шепелев из жадности выдал секрет покойной Фриске
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Однако ее экс-возлюбленный, телеведущий Дмитрий Шепелев проигнорировал просьбу тяжелобольной. Родители экс-солистки группы «Блестящие» рассказали, что ведущий отказывался лечить их дочь и хотел нажиться на ее личных секретах.

По словам журналиста Георгия Иващенко, Шепелев предал ее из жадности, раскрыв публике недуг.

«Есть такая версия, что Шепелев в период, когда Жанна не могла совсем отвечать и контролировать все действия, выступил с объявлением о сборе средств для того, чтобы сохранить максимальное количество ресурсов, которые были», — объяснил Иващенко в интервью Пятому каналу.

Более того, лучшая подруга Фриске певица Ольга Орлова пожаловалась на то, что Шепелев не позволяет ей видеться с девятилетним крестником Платоном. Она подчеркнула, что действует лишь в интересах ребенка.

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