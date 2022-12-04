Бородина показала свой новый баснословно дорогой автомобиль

У Ксении Бородиной сбылась мечта: ведущая проекта «Дом-2» приобрела новенький автомобиль, который обошелся ей в сумму со множеством нулей. Ксения предварила видео- и фотоотчет словами «Ааа, сегодня такой день!», после чего опубликовала кадры из автосалона. Выяснилось, что выбор телеведущей пал на роскошный Rolls-Royce серого цвета. «Я так долго тебя ждала, one love», — подписала видео Ксения.

Друзья и большинство подписчиков порадовались за Бородину. «Это офигенно, когда без помощи мужчины сама можешь купить такую тачку! Искренне рада за Ксюшу»; «Когда мечты сбываются — это круто, радостно за вас, улыбка от этого видео, поздравляю», — пишут ей в комментариях. А близкая подруга и коллега Бородиной по телепроекту Ольга Орлова решила показать приобретение Ксении и своим фолловерам. «Боже, как он тебе идет!!!!» — подписала кадры экс-солистка «Блестящих», не поскупившись на восклицательные знаки.

Но по традиции нашлись и негативно настроенные подписчики, которые назвали все это неуместной показухой. «Зачем выкладывать это на всеобщее обозрение, когда многие остались без работы? Это ведь очень угнетает, это не мотивирует, а загоняет в депрессию»; «Когда в вас произошло расчеловечивание? Или все ваши высказывания о жизненных ценностях, о морали и нравственности ничто? Как вы можете радоваться этой машине именно сейчас?»; «Давно ждали, но радоваться за вас не могу... тяжелые времена»; «У людей на лекарство не хватает, а вы с жиру беситесь, надо быть скромнее», — высказываются фолловеры.