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25 минут назад

Нагиев резко ответил журналисту на вопрос о внуках

РИА "ФедералПресс"

Телеведущий Дмитрий Нагиев жестко ответил представителю СМИ на вопрос о внуках. Артист подчеркнул, что для него стать дедушкой – это равносильно проклятию.

Нагиев резко ответил журналисту на вопрос о внуках
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Каким внукам? Я даже не понимаю, о чем вы говорите. Отстань! Чтоб меня еще Кирилл (сын шоумена. – Прим. ред.) проклял?» – прокомментировал Нагиев.

Так ответил артист на вопрос журналиста о том, какие подарки он будет дарить внукам на Новый год.

Слухи о том, что Нагиев стал дедушкой, ходят в мире шоу-бизнеса еще с лета.

В последнее время СМИ твердят, что Нагиев начинает думать о смене деятельности и сейчас ведет закрытую жизнь, пишет Slovodel.

Звёзды,Дмитрий Нагиев,
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