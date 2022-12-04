Нагиев резко ответил журналисту на вопрос о внуках

Телеведущий Дмитрий Нагиев жестко ответил представителю СМИ на вопрос о внуках. Артист подчеркнул, что для него стать дедушкой – это равносильно проклятию.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Каким внукам? Я даже не понимаю, о чем вы говорите. Отстань! Чтоб меня еще Кирилл (сын шоумена. – Прим. ред.) проклял?» – прокомментировал Нагиев.

Так ответил артист на вопрос журналиста о том, какие подарки он будет дарить внукам на Новый год.

Слухи о том, что Нагиев стал дедушкой, ходят в мире шоу-бизнеса еще с лета.