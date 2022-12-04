7 звездных фобий: страх застрять в дверях и порезаться бумагой

Ведущий нового экстремального шоу «Большой кэш» на телеканале «ЧЕ!» Виктор Логинов рассказал о самых странных страхах знаменитостей

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Страх публичных выступлений

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Кажется, что звездами становятся те, кто с самого детства любит внимание и купается в нем. Но это не так! Оказывается, самая распространенная фобия в Голливуде по данным психоаналитиков — пейрафобия или боязнь сцены. Выступать перед большой аудиторией бояться Леонардо Ди Каприо, Чарли Шин, Катрин Денев и Брюс Уиллис.

Страх перед микробами и заражением

После пандемии многие стали более внимательно относится к собственному здоровью: чаще мыть руки, дезинфицировать поверхности, соблюдать дистанцию. Все это не делает вас мизофобом — человеком, который панически боиться бактерий и грязи. Ведь в своем страхе мизофобы могут доходить до крайностей. Например, Мадонна заставляет отели перед своим заселением менять всю сантехнику в номере. А Бейонсе с Камерон Диаз просят очистить их номера до блеска. Если девушки находят хоть пылинку — тут же закатывают скандал.

Страх потерять все волосы

Говорят, что выпадение волос может спровоцировать страх и постоянный стресс. Получается, ты боишься потерять волосы, и от этого страха выпадают волосы. Замкнутый круг! Внешность для звезд — это фундамент карьеры. Меняется она — меняется и количество предложений. Именно поэтому так сильно из-за волос переживают: Том Круз, Джон Бон Джови, Наоми Кэмпбелл и Гвинет Пэлтроу.

Страх застрять в дверях

Эту фобию трудно объяснить, так как не понятно: то ли люди бояться замкнутого пространства, то ли потери контроля. Пока у страха застрять в крутящихся дверях нет официального названия, но она присутствует у многих людей. В том числе — у Мэттью МакКонахи. Так что, если захотите его напугать, пригласите в торговый центр или офисное здание.

Страх алкоголя

Очень редко, кто отказывается от алкоголя из-за страха. Однако есть пример, Чака Норриса. Одинокий рейнджер не переносит алкоголь и запах спирта. Метилофобия — боязнь алкоголя — связана с тяжелым детством актера. Отец Чака Норриса был автомехаником, много пил и в приступах терроризировал семью. После развода родителей жизнь Чака стала спокойней, однако неприязнь к спиртному и пьяным людям осталась на всю жизнь.

Страх громких звуков

Праздники, концерты, фестивали могут стать испытанием для людей, которые бояться громких взрывов или музыки. Например, для Юлии Савичевой, Джуда Лоу и Роберта Дауни младшего. Несмотря на активную социальную жизнь, звезды утверждали, что испытывают сильное чувство тревожности, когда рядом что-то взрывается или громко играет.

Страх бумаги