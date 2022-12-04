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2 часа назад

Рудковская показала фигуру в купальнике

Катя Кобышева

Продюсер Яна Рудковская улетела на заслуженный отдых и решила поделиться в подписчиками солнечными кадрами.

Рудковская показала фигуру в купальнике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своих соцсетях 47-летняя Яна опубликовала снимок, на котором предстала в черном купальнике на берегу океана во время завтрака.

Соцсети

"Рубрика "мои завтраки" переносится на Мальдивы, где всегда он — самый экзотический! Как ни крути! Вы знаете, как я люблю Мальдивы и сколько раз я там была", — сообщила Рудковская поклонникам.

Подписчики не замедлили выразить свое восхищение фигурой не стареющей Яны.

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Звёзды,Яна Рудковская,
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