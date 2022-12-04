Наталья Подольская показала лицо без макияжа

Лицо без макияжа показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Подольская . В кадре она предстала в пижаме.

«Доброе утро», — обратилась она к фолловером с потерянным выражением лица. После этого артистка перевела камеру на своего младшего сына Ивана. «Ваня, ты что так рано встал? И Тему разбудил...» — поинтересовалась Подольская. Звезда объяснила, что ребенок в выходной день проснулся в шесть часов утра, что не обрадовало его родных.