Джулианна Мур показала лицо без макияжа в честь дня рождения

Американская актриса, писательница Джулианна Мур показала естественную внешность в честь дня рождения. Соответствующий снимок появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенном фото 62-летняя знаменитость позирует перед камерой в свитере и штанах зеленого цвета. При этом на кадре видно, что звезда киноленты «Большой Лебовски» решила отказаться от косметики, а свои волосы распустила и уложила в небрежные локоны.