Шейк показала самый пикантный образ зимы

В это воскресенье Ирина Шейк стала гостьей мероприятия британского журнала Vogue в Лондоне. Выглядела супермодель, как всегда, сногсшибательно и на этот раз довольно необычно. Буквально каждая деталь образа заслуживает отдельного внимания.

Во-первых, с такой укладкой Ирину мы еще не видели. Обычно прямые распущенные волосы (или собранные в пучок) модель уложила волнами, при этом корни остались прямыми. Помада цвета шоколада стала идеальным дополнением. Для вечера Ирина выбрала бомбическое облегающее платье-сетку бренда Alaia и босоножки на золотом каблуке необычной формы — в виде женских ног и ягодиц. Пожалуй, самый модный и одновременно пикантный образ этой зимы!