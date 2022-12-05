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50 минут назад

Ирина Шейк показала самый модный и пикантный образ зимы

Super.ru

В это воскресенье Ирина Шейк стала гостьей мероприятия британского журнала Vogue в Лондоне. Выглядела супермодель, как всегда, сногсшибательно и на этот раз довольно необычно. Буквально каждая деталь образа заслуживает отдельного внимания.

Шейк показала самый пикантный образ зимы
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

Во-первых, с такой укладкой Ирину мы еще не видели. Обычно прямые распущенные волосы (или собранные в пучок) модель уложила волнами, при этом корни остались прямыми. Помада цвета шоколада стала идеальным дополнением. Для вечера Ирина выбрала бомбическое облегающее платье-сетку бренда Alaia и босоножки на золотом каблуке необычной формы — в виде женских ног и ягодиц. Пожалуй, самый модный и одновременно пикантный образ этой зимы!

Звёзды,Ирина Шейк,
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