Джулия Робертс вышла в свет в платье с лицом Клуни

«Меня уже тошнит от них», «Это странно!», «Почему она не вышла за него замуж?», «У него есть жена!», «Как Амалия терпит ее выходки?», «Странное поведение», «Зачем наносить его лица на свою одежду?», «Шутка устарела», «Ужас», — высказывались фанаты.