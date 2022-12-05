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1 час назад

Джулия Робертс вышла в свет в платье с лицом Клуни

Lenta.ru

Американская актриса Джулия Робертс вышла в свет в наряде, посвященному актеру Джорджу Клуни, в знак его поддержки. Фотографии публикует Daily Mail.

Джулия Робертс вышла в свет в платье с лицом Клуни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

55-летняя знаменитость посетила почетную премию центра имени Джона Кеннеди (Kennedy Center Honors), в ходе которой Клуни получил награду за вклад в развитие американской культуры. Фотографы запечатлели телезвезду на ковровой дорожке в черном платье длины макси, на которое нанесены портреты ее приятеля в рамках, сделанные в разные годы.

Поклонников смутил образ Робертс, о чем они принялись высказываться в многочисленных комментариях под размещенными кадрами.

«Меня уже тошнит от них», «Это странно!», «Почему она не вышла за него замуж?», «У него есть жена!», «Как Амалия терпит ее выходки?», «Странное поведение», «Зачем наносить его лица на свою одежду?», «Шутка устарела», «Ужас», — высказывались фанаты.

Звёзды,Джулия Робертс,Джордж Клуни,
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