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3 часа назад

Рианна вышла в свет в прозрачном наряде

Lenta.ru

Американская певица и предпринимательница Рианна прошлась по улицам Майами, США, в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Рианна вышла в свет в прозрачном наряде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

34-летняя знаменитость вышла в свет в черном платье длины миди без бретелей, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело. На размещенных кадрах видно, что исполнительница дополнила образ босоножками на высоком каблуке, длинной золотой цепочкой и небольшой сумкой. Кроме того, звезда нанесла яркие бирюзовые тени на веки и коричневый блеск на губы, распустив при этом волосы.

По информации издания, Рианна пришла на свидание со своим возлюбленным, американским рэпером ASAP Rocky. Хип-хоп-исполнитель был одет в белую футболку и светлые брюки в сочетании с полосатой рубашкой. Известно, что в мае 2021 года у пары родился сын, имя которого знаменитости не раскрывают.

Звёзды,Рианна,
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