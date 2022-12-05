Рианна вышла в свет в прозрачном наряде

Американская певица и предпринимательница Рианна прошлась по улицам Майами, США, в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

34-летняя знаменитость вышла в свет в черном платье длины миди без бретелей, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело. На размещенных кадрах видно, что исполнительница дополнила образ босоножками на высоком каблуке, длинной золотой цепочкой и небольшой сумкой. Кроме того, звезда нанесла яркие бирюзовые тени на веки и коричневый блеск на губы, распустив при этом волосы.