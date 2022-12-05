Пять самых громких драк знаменитостей

Звезды шоу-бизнеса всегда создают впечатление вседозволенности: они скандалят, устраивают драки и зачастую им все сходит с рук. «ФедералПресс» решил вспомнить о старых и рассказать о новых конфликтах знаменитостей.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Уилл Смит

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Одна из нашумевших в 2022 году историй: удар Криса Рока Уиллом Смитом на церемонии вручения «Оскара». Ведущий премии неудачно пошутил над женой актера и расплатился за это своей физиономией.

Жена Смита больна алопецией, из-за чего ей пришлось побриться налысо. Крис Рок вспомнил ее роль в фильме «Солдат Джейн» (где она тоже была лысой) и, не зная о диагнозе, пошутил, что ей надо сняться в продолжении. Уилл вышел на сцену и отвесил ведущему пощечину.

Григорий Лепс

Самая свежая история о драке с участием звезды. Инцидент произошел в минувшие выходные.

По словам очевидцев, Григорий Лепс пришел в бар, где предложил одному из посетителей сыграть в нарды на крупную сумму денег. Мужчина ответил отказом, что не понравилось певцу и завязался конфликт.

Их вывели на улицу, где охранники Лепса, и он сам избили посетителя бара. У мужчины подозревают перелом носа, а правоохранительные органы проводят проверку.

Филипп Киркоров

Певец любит поскандалить, недавно он публично выяснял отношения с Наргиз Закировой. Артист обозвал ее нецензурными словами и сказал, что она неблагодарная.

Также на одном из последних концертов Киркоров прошелся букетом роз по охраннику. После он заявил, что мужчина не давал поклонникам пройти к нему, поэтому Филипп Бедросович разозлился и решил избить его первым, что попалось под руку.

Витас

В октябре 2022 года певец ввязался в драку с сотрудником Минтруда. Витас отдыхал в заведении с друзьями и супругой. По сообщениям очевидцев, чиновник оскорбил жену артиста, и он решил за нее заступиться.

Певец начал словестно оскорблять и выгонять чиновника из бара. Но словами дело не кончилось, и завязалась драка.

На Витаса завели уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью.

Павел Прилучный

В 2020 году Прилучный в Калининграде подрался с бизнесменом Владимиром Семеновым. По словам актера, он был трезв и это на него напали.

«Первый удар был со спины – в затылок. Я упал, дальше уже было нанесено порядка 10 ударов в лицо. После чего мне были нанесены швы, у меня гематома, которая до сих пор не рассосалась, четыре перелома черепа», – рассказал актер.

Судебные тяжбы по этому делу длятся и по сей день. Владельцу клуба грозит тюремный срок за причинение тяжкого вреда здоровью.

В начале ноября Прилучный чуть не избил журналиста. Вместе с молодой женой он вышел из кино и начал скандалить с таксистом из-за того, что тот поставил машину близко к автомобилю актера. Происходящее начали снимать, что было замечено Павлом.